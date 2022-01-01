Directorul Companiilor
Meijer
Meijer Salarii

Intervalul salarial Meijer variază de la $100,500 în compensație totală anuală pentru Operațiuni de Afaceri la capătul de jos la $180,900 pentru Arhitect de Soluții la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Meijer. Ultima actualizare: 8/9/2025

$160K

Specialist în Științe de Date
Median $127K
Inginer de Software
Median $106K
Operațiuni de Afaceri
$101K

Analist de Date
$132K
Designer de Produs
$123K
Manager de Produs
$147K
Manager de Inginerie Software
$173K
Arhitect de Soluții
$181K
Întrebări Frecvente

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Meijer je Arhitect de Soluții at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $180,900. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Meijer je $129,169.

