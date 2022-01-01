Patagonia Salarii

Directorul Companiilor
Patagonia
Intervalul salarial Patagonia variază de la $142,800 în compensație totală anuală pentru Resurse Umane la capătul de jos la $196,623 pentru Manager de Inginerie Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Patagonia. Ultima actualizare: 8/21/2025

$160K

Resurse Umane
$143K
Inginer de Software
$182K
Manager de Inginerie Software
$197K

Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Patagonia este Manager de Inginerie Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $196,623. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Patagonia este $181,905.

