Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in Germany la Exxeta totalizează €50.9K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Exxeta.

Pachetul Median
company icon
Exxeta
Software Engineer
hidden
Total pe an
€50.9K
Nivel
L1
Salariu de bază
€50.9K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Ani în companie
2 Ani
Ani experiență
15 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Exxeta?

€143K

Ultimele trimiteri de salarii
Nu au fost găsite salarii
Salarii de Stagiu

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Exxeta in Germany ajunge la o compensație totală anuală de €52,571. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Exxeta pentru rolul de Inginer Software in Germany este €50,143.

