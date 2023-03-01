Director de Companii
Exxeta
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Exxeta Salarii

Salariul de la Exxeta variază de la $56,964 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $98,865 pentru un Consultant în Management la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Exxeta. Ultima actualizare: 9/11/2025

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer Software
Median $57K
Manager de Produs
Median $90.4K
Consultant în Management
$98.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

El puesto con mayor remuneración reportado en Exxeta es Consultant în Management at the Common Range Average level con una compensación total anual de $98,865. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Exxeta es $90,376.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Exxeta

Companii Similare

  • SoFi
  • Uber
  • Dropbox
  • Intuit
  • Facebook
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse