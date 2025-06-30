Creditas Salarii

Intervalul salarial Creditas variază de la $42,915 în compensație totală anuală pentru Manager de Program Tehnic la capătul de jos la $114,447 pentru Manager de Produs la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Creditas . Ultima actualizare: 8/24/2025