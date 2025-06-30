Directorul Companiilor
Creditas
Lucrezi aici? Revendică-ți Compania

Creditas Salarii

Intervalul salarial Creditas variază de la $42,915 în compensație totală anuală pentru Manager de Program Tehnic la capătul de jos la $114,447 pentru Manager de Produs la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Creditas. Ultima actualizare: 8/24/2025

$160K

Primește Plata, Nu Fii Manipulat

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+).Obține salariul negociat sau a ta revizuire CV de către experți reali - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer de Software
Median $47.5K

Inginer de software backend

Manager de Produs
$114K
Manager de Program Tehnic
$42.9K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări Frecvente

Kõrgeima palgaga roll Creditas on Manager de Produs at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $114,447. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Creditas mediaan aastane kogukompensatsioon on $47,491.

Joburi Recomandate

    Nu s-au găsit joburi recomandate pentru Creditas

Companii Asoc

  • DoorDash
  • Flipkart
  • Square
  • Lyft
  • Pinterest
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse