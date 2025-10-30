Director de Companii
Compensația totală medie pentru Manager Program Tehnic in Brazil la Creditas variază de la R$198K la R$276K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Creditas. Ultima actualizare: 10/30/2025

Compensația Totală Medie

R$214K - R$260K
Brazil
Interval Comun
Interval Posibil
R$198KR$214KR$260KR$276K
Interval Comun
Interval Posibil

Block logo
+R$320K
Robinhood logo
+R$492K
Stripe logo
+R$111K
Datadog logo
+R$193K
Verily logo
+R$122K
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager Program Tehnic la Creditas in Brazil ajunge la o compensație totală anuală de R$276,423. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Creditas pentru rolul de Manager Program Tehnic in Brazil este R$197,785.

