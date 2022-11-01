Director de Companii
CodeMettle
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

CodeMettle Salarii

Salariul de la CodeMettle variază de la $79,600 în compensație totală pe an pentru un Designer de Produs la nivelul inferior până la $120,000 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la CodeMettle. Ultima actualizare: 11/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Inginer Software
Median $120K

Inginer Software Full-Stack

Designer de Produs
$79.6K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la CodeMettle este Inginer Software cu o compensație totală anuală de $120,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la CodeMettle este $99,800.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru CodeMettle

Companii Similare

  • PayPal
  • Lyft
  • Apple
  • Tesla
  • Dropbox
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/codemettle/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.