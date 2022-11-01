CodeMettle Salarii

Salariul de la CodeMettle variază de la $79,600 în compensație totală pe an pentru un Designer de Produs la nivelul inferior până la $120,000 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la CodeMettle . Ultima actualizare: 11/22/2025