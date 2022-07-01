Directorul Companiilor
CleanChoice Energy
CleanChoice Energy Salarii

Intervalul salarial CleanChoice Energy variază de la $6,553 în compensație totală anuală pentru Contabil la capătul de jos la $185,925 pentru Specialist în Științe de Date la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai CleanChoice Energy. Ultima actualizare: 8/24/2025

$160K

Contabil
$6.6K
Specialist în Științe de Date
$186K
Operațiuni de Marketing
$112K

Inginer de Software
$166K
Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la CleanChoice Energy este Specialist în Științe de Date at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $185,925. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la CleanChoice Energy este $138,809.

