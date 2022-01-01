Director de Companii
Hired Salarii

Salariul de la Hired variază de la $115,575 în compensație totală pe an pentru un Analist de Date la nivelul inferior până la $447,750 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Hired. Ultima actualizare: 9/5/2025

$160K

Marketing
Median $139K
Inginer Software
Median $170K
Analist de Date
$116K

Manager Data Science
$201K
Data Scientist
$172K
Manager de Produs
$448K
Vânzări
$149K
Manager Inginerie Software
$201K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Hired este Manager de Produs at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $447,750. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Hired este $171,240.

