Director de Companii
City of Seattle
City of Seattle Salarii

Salariul de la City of Seattle variază de la $96,361 în compensație totală pe an pentru un Manager Program Tehnic la nivelul inferior până la $201,000 pentru un Inginer Electrician la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la City of Seattle. Ultima actualizare: 9/11/2025

$160K

Tehnolog Informațional (IT)
Median $135K
Manager Operațiuni de Afaceri
$172K
Analist de Afaceri
$161K

Inginer Civil
$127K
Inginer Electrician
$201K
Manager de Program
$105K
Manager de Proiect
$153K
Inginer Software
$152K
Manager Program Tehnic
$96.4K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la City of Seattle este Inginer Electrician at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $201,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la City of Seattle este $152,235.

Alte Resurse