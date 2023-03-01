City of Seattle Salarii

Salariul de la City of Seattle variază de la $96,361 în compensație totală pe an pentru un Manager Program Tehnic la nivelul inferior până la $201,000 pentru un Inginer Electrician la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la City of Seattle . Ultima actualizare: 9/11/2025