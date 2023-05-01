Directorul Companiilor
Broad Institute
Broad Institute Salarii

Intervalul salarial Broad Institute variază de la $102,485 în compensație totală anuală pentru Manager de Proiect la capătul de jos la $185,000 pentru Manager de Inginerie Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Broad Institute. Ultima actualizare: 8/23/2025

$160K

Inginer de Software
Median $145K

Inginer de software full-stack

Specialist în Științe de Date
Median $120K
Manager de Inginerie Software
Median $185K

Manager de Produs
Median $160K
Designer de Produs
$114K
Manager de Proiect
$102K
Întrebări Frecvente

The highest paying role reported at Broad Institute is Manager de Inginerie Software with a yearly total compensation of $185,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Broad Institute is $132,500.

