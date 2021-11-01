Directorul Companiilor
Amplify Salarii

Intervalul salarial Amplify variază de la $73,500 în compensație totală anuală pentru Servicii pentru Clienți la capătul de jos la $160,800 pentru Recrutor la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Amplify. Ultima actualizare: 8/24/2025

$160K

Inginer de Software
Median $135K
Manager de Produs
Median $135K
Cercetător UX
Median $95K

Servicii pentru Clienți
$73.5K
Analist de Date
$115K
Tehnolog IT
$131K
Marketing
$129K
Designer de Produs
Median $110K
Manager de Proiect
$133K
Recrutor
$161K
Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Amplify este Recrutor at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $160,800. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Amplify este $130,117.

