Director de Companii
Fidelity Investments
Fidelity Investments Salarii

Salariul de la Fidelity Investments variază de la $7,960 în compensație totală pe an pentru un Resurse Umane la nivelul inferior până la $446,667 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Fidelity Investments. Ultima actualizare: 9/5/2025

$160K

Inginer Software
L3 $89.4K
L4 $112K
L5 $148K
L6 $185K
L7 $240K
L8 $241K
L9|VP Software Engineering $447K

Inginer Software Mobil

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Inginer Software Asigurare Calitate (QA)

Inginer Date

Inginer Software Producție

Inginer DevOps

Inginer Fiabilitate Site

Inginer Cripto

Inginer Sisteme

Data Scientist
L3 $99.6K
L4 $137K
L5 $180K
L6 $193K
L7 $231K
Manager de Produs
L5 $176K
L6 $174K
L7 $198K
L8 $291K
L9 $332K

Manager Inginerie Software
L5 $273K
L6 $192K
L7 $213K
L8 $293K
Analist de Afaceri
L4 $80.9K
L5 $112K
L6 $109K
Tehnolog Informațional (IT)
L3 $82.8K
L5 $119K
L6 $159K
Arhitect de Soluții
L6 $166K
L7 $233K

Arhitect Date

Arhitect Cloud

Cloud Security Architect

Analist Financiar
L3 $69.6K
L6 $138K
Servicii Clienți
Median $60K
Designer de Produs
L4 $105K
L5 $140K

Designer UX

Analist de Date
L3 $73.3K
L4 $87.4K
Consultant în Management
Median $160K
Manager de Proiect
Median $163K
Manager Data Science
Median $250K
Marketing
Median $155K
Manager de Program
Median $192K
Analist Securitate Cibernetică
Median $138K
Vânzări
Median $96K
Cercetător UX
Median $240K
Actuar
Median $135K
Manager Program Tehnic
Median $98K
Capitalist de Risc
Median $185K

Principal

Contabil
$102K

Contabil Tehnic

Asistent Administrativ
$60.2K
Operațiuni de Afaceri
$69.2K
Inginer Electrician
$398K
Resurse Umane
$8K
Manager Design de Produs
$234K
Recrutor
$70.4K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Fidelity Investments, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

Întrebări frecvente

The highest paying role reported at Fidelity Investments is Inginer Software at the L9|VP Software Engineering level with a yearly total compensation of $446,667. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Fidelity Investments is $157,072.

