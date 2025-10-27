Director de Companii
AlphaGrep Securities
AlphaGrep Securities Recrutor Salarii

Compensația totală medie pentru Recrutor in India la AlphaGrep Securities variază de la ₹1.7M la ₹2.33M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la AlphaGrep Securities. Ultima actualizare: 10/27/2025

Compensația Totală Medie

₹1.85M - ₹2.19M
India
Interval Comun
Interval Posibil
₹1.7M₹1.85M₹2.19M₹2.33M
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la AlphaGrep Securities?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Recrutor la AlphaGrep Securities in India ajunge la o compensație totală anuală de ₹2,333,151. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la AlphaGrep Securities pentru rolul de Recrutor in India este ₹1,704,215.

