AlphaGrep Securities Salarii

Salariul de la AlphaGrep Securities variază de la $23,256 în compensație totală pe an pentru un Recrutor la nivelul inferior până la $126,120 pentru un Analist Financiar la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la AlphaGrep Securities. Ultima actualizare: 11/13/2025

Inginer Software
Median $83.7K
Specialist în Știința Datelor
Median $108K
Analist Financiar
Median $126K

Recrutor
$23.3K
Manager Inginerie Software
$97.2K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la AlphaGrep Securities este Analist Financiar cu o compensație totală anuală de $126,120. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la AlphaGrep Securities este $97,160.

Alte Resurse