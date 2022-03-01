Director de Companii
BharatPe
BharatPe Salarii

Salariul de la BharatPe variază de la $27,528 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $136,774 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la BharatPe. Ultima actualizare: 10/10/2025

$160K

Inginer Software
Median $27.5K

Inginer Software Backend

Manager de Produs
Median $50K
Designer de Produs
$85.5K

Manager de Proiect
$46.8K
Manager Inginerie Software
$137K
Arhitect de Soluții
$94.4K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la BharatPe este Manager Inginerie Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $136,774. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la BharatPe este $67,730.

Alte Resurse