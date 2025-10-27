Director de Companii
Pachetul median de compensație pentru Analist Financiar in India la AlphaGrep Securities totalizează ₹10.95M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la AlphaGrep Securities. Ultima actualizare: 10/27/2025

Pachetul Median
company icon
AlphaGrep Securities
Analyst
Bengaluru, KA, India
Total pe an
₹10.95M
Nivel
2
Salariu de bază
₹4.69M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹6.26M
Ani în companie
2 Ani
Ani experiență
3 Ani
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Analist Financiar la AlphaGrep Securities in India ajunge la o compensație totală anuală de ₹14,082,003. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la AlphaGrep Securities pentru rolul de Analist Financiar in India este ₹6,318,962.

