Verkada Gestor de Programa Salários

A remuneração total média de Gestor de Programa in United States na Verkada varia de $111K a $158K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Verkada. Última atualização: 9/22/2025

Remuneração Total Média

$127K - $149K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$111K$127K$149K$158K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

$160K

Cronograma de Aquisição

10%

ANO 1

20%

ANO 2

30%

ANO 3

40%

ANO 4

Tipo de Ações
Options

Na Verkada, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 10% adquire-se no 1st-ANO (10.00% anual)

  • 20% adquire-se no 2nd-ANO (1.67% mensal)

  • 30% adquire-se no 3rd-ANO (2.50% mensal)

  • 40% adquire-se no 4th-ANO (3.33% mensal)

15%

ANO 1

25%

ANO 2

30%

ANO 3

30%

ANO 4

Tipo de Ações
Options

Na Verkada, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 15% adquire-se no 1st-ANO (15.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 30% adquire-se no 3rd-ANO (2.50% mensal)

  • 30% adquire-se no 4th-ANO (2.50% mensal)



Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Gestor de Programa at Verkada in United States sits at a yearly total compensation of $157,950. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Verkada for the Gestor de Programa role in United States is $110,700.

Outros Recursos