Chainalysis
Chainalysis Salários

A faixa salarial da Chainalysis varia de $143,068 em remuneração total por ano para um Designer de Produto no limite inferior a $310,896 para um Vendas no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Chainalysis. Última atualização: 8/17/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $160K
Gestor de Produto
Median $211K
Gestor de Engenharia de Software
Median $290K

Assistente Administrativo
$286K
Cientista de Dados
$162K
Recursos Humanos
$279K
Marketing
$178K
Designer de Produto
$143K
Recrutador
$162K
Vendas
$311K
Arquiteto de Soluções
$199K

Arquiteto de Dados

Plano de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Chainalysis, as Concessões de ações/participação estão sujeitas a um plano de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire em 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire em 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire em 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire em 4th-ANO (2.08% mensal)

O cargo mais bem pago reportado na Chainalysis é Vendas at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $310,896. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Chainalysis é $199,000.

