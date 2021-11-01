Chainalysis Salários

A faixa salarial da Chainalysis varia de $143,068 em remuneração total por ano para um Designer de Produto no limite inferior a $310,896 para um Vendas no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Chainalysis . Última atualização: 8/17/2025