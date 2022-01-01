Docker Salários

Diretório de Empresas
Docker
O salário da Docker varia de $104,475 em remuneração total por ano para um Atendimento ao Cliente na extremidade inferior a $499,988 para um Designer de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Docker. Última atualização: 9/12/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $262K
Engenheiro de Vendas
Median $280K
Operações de Negócio
$114K

Atendimento ao Cliente
$104K
Marketing
$176K
Designer de Produto
$500K
Gestor de Produto
$162K
Vendas
$185K
Gestor de Engenharia de Software
$250K
Arquitecto de Soluções
$202K
Outros Recursos