Udaan
    Sobre

    Udaan is a B2B trade platform, designed specifically for small & medium businesses in India. It brings traders, wholesalers, retailers and manufacturers in India on to a single platform.

    udaan.com
    Website
    2016
    Ano de Fundação
    10,060
    Nº de Funcionários
    $1B-$10B
    Receita Estimada
    Sede

