Razorpay Salários

A faixa salarial da Razorpay varia de $4,880 em remuneração total por ano para um Operações de Marketing no limite inferior a $200,862 para um Arquiteto de Soluções no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Razorpay. Última atualização: 8/24/2025

$160K

Engenheiro de Software
Software Engineer $24.1K
Senior Software Engineer $46.9K
Lead Software Engineer $67.1K
Staff Software Engineer $74.6K

Engenheiro de Software Frontend

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro DevOps

Gestor de Engenharia de Software
Median $101K
Gestor de Produto
Product Manager $64.5K
Senior Product Manager $79.3K
Principal Product Manager $114K

Designer de Produto
Median $44.8K

Designer de Experiência do Utilizador

Analista de Negócios
Median $22.8K
Cientista de Dados
Median $33.9K
Gestor de Programa Técnico
Median $58.2K
Desenvolvimento de Negócios
$73.2K
Analista de Dados
$14K
Gestor de Ciência de Dados
$194K
Recursos Humanos
$76.3K
Consultor de Gestão
$63.8K
Marketing
$33.6K
Operações de Marketing
$4.9K
Gestor de Design de Produto
$67.4K
Gestor de Programa
$29.6K
Gestor de Projeto
$24.5K
Vendas
$141K
Arquiteto de Soluções
$201K
Escritor Técnico
$29.4K
Falta o seu cargo?

Falta o seu cargo?


Plano de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Razorpay, as RSUs estão sujeitas a um plano de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire em 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire em 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire em 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire em 4th-ANO (2.08% mensal)

7 years post-termination exercise window.

FAQs

O cargo mais bem pago reportado na Razorpay é Arquiteto de Soluções at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $200,862. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Razorpay é $63,845.

