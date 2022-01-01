Diretório de Empresas
Hexaware Technologies
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

Hexaware Technologies Salários

O salário da Hexaware Technologies varia de $3,616 em remuneração total por ano para um Contabilista na extremidade inferior a $273,625 para um Gestor de Programa Técnico na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Hexaware Technologies. Última atualização: 9/10/2025

$160K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Engenheiro de Software
Median $7.2K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Arquitecto de Soluções
Median $122K
Contabilista
$3.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Operações de Negócio
$5.3K
Analista de Negócio
$7.3K
Atendimento ao Cliente
$5.4K
Analista de Dados
$21.8K
Cientista de Dados
$10.1K
Analista Financeiro
$15.6K
Tecnólogo de Informação (TI)
$79.7K
Marketing
$7.5K
Gestor de Produto
$98.5K
Gestor de Projecto
$121K
Gestor de Engenharia de Software
$31.3K
Gestor de Programa Técnico
$274K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Hexaware Technologies é Gestor de Programa Técnico at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $273,625. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Hexaware Technologies é $15,635.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Hexaware Technologies

Empresas Relacionadas

  • ECI
  • Sopra Steria
  • Civica
  • Speridian Technologies
  • Revature
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos