Udaan
Udaan Salários

O salário da Udaan varia de $3,482 em remuneração total por ano para um Contabilista na extremidade inferior a $118,850 para um Desenvolvimento de Negócio na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Udaan. Última atualização: 9/12/2025

$160K

Engenheiro de Software
L1 $32.1K
L2 $39K
L3 $64.9K
L4 $105K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Cientista de Dados
Median $60K
Gestor de Engenharia de Software
Median $75.3K

Gestor de Produto
Median $85.4K
Contabilista
$3.5K
Analista de Negócio
$27.9K
Desenvolvimento de Negócio
$119K
Analista de Dados
$17.4K
Designer de Moda
$10.7K
Analista Financeiro
$38.8K
Recursos Humanos
$33.6K
Jurídico
$34.7K
Marketing
$59.6K
Designer de Produto
$36.4K
Gestor de Programa
$58.9K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Udaan, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Udaan é Desenvolvimento de Negócio at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $118,850. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Udaan é $38,861.

Outros Recursos