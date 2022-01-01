Udaan Salários

O salário da Udaan varia de $3,482 em remuneração total por ano para um Contabilista na extremidade inferior a $118,850 para um Desenvolvimento de Negócio na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Udaan. Última atualização: 9/12/2025
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Udaan, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)
