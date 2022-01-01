Diretório de Empresas
UBS
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

UBS Salários

O salário da UBS varia de $22,039 em remuneração total por ano para um Gestor de Ciência de Dados na extremidade inferior a $230,974 para um Gestor de Programa na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da UBS. Última atualização: 9/4/2025

$160K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Engenheiro de Software
Employee $112K
Authorized Officer $124K
Associate Director $162K
Director $207K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Software de Garantia de Qualidade (QA)

Engenheiro de Dados

Engenheiro de Fiabilidade de Site

Programador Quantitativo

Cientista de Dados
Employee $117K
Authorized Officer $120K
Associate Director $154K

Investigador Quantitativo

Banker de Investimento
Analyst $136K
Associate Director $210K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Analista Financeiro
Median $110K
Analista de Negócio
Median $110K
Gestor de Produto
Median $138K
Gestor de Engenharia de Software
Median $175K
Gestor de Operações de Negócio
Median $64.2K
Consultor de Gestão
Median $82.5K
Gestor de Projecto
Median $150K
Arquitecto de Soluções
Median $206K

Arquiteto de Dados

Cloud Security Architect

Tecnólogo de Informação (TI)
Median $106K
Gestor de Programa Técnico
Median $173K
Analista de Cibersegurança
Median $108K
Contabilista
$44.6K
Assistente Administrativo
$80.4K
Operações de Negócio
$109K
Desenvolvimento de Negócio
$76.3K
Chefe de Gabinete
$159K
Analista de Dados
$162K
Gestor de Ciência de Dados
$22K
Recursos Humanos
$164K
Jurídico
$159K
Designer de Produto
$143K
Gestor de Design de Produto
$28.3K
Gestor de Programa
$231K
Recrutador
$148K
Vendas
$159K
Recompensas Totais
$157K
Investigador de UX
$137K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na UBS é Gestor de Programa at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $230,974. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na UBS é $137,369.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para UBS

Empresas Relacionadas

  • Macquarie Group
  • Citi
  • JPMorgan Chase
  • BlackRock
  • Prudential Financial
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos