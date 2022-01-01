Diretório de Empresas
Treasure Data
Treasure Data Salários

O salário da Treasure Data varia de $75,750 em remuneração total por ano para um Gestor de Programa Técnico na extremidade inferior a $225,000 para um Gestor de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Treasure Data. Última atualização: 10/27/2025

Engenheiro de Software
Median $195K
Gestor de Produto
Median $225K
Analista de Dados
$81.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
Cientista de Dados
$111K
Marketing
$222K
Designer de Produto
$145K
Vendas
$205K
Engenheiro de Vendas
$102K
Gestor de Engenharia de Software
$208K
Arquitecto de Soluções
$121K
Technical Account Manager
$173K
Gestor de Programa Técnico
$75.7K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Treasure Data é Gestor de Produto com uma remuneração total anual de $225,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Treasure Data é $159,293.

