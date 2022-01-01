Proofpoint Salários

Diretório de Empresas
O salário da Proofpoint varia de $72,436 em remuneração total por ano para um Cientista de Dados na extremidade inferior a $543,150 para um Marketing na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Proofpoint. Última atualização: 9/17/2025

$160K

Engenheiro de Software
L2 $148K
L3 $161K
L4 $207K
L5 $221K
L6 $306K
L7 $322K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Contabilista
Median $134K
Gestor de Ciência de Dados
Median $420K

Gestor de Produto
Median $225K
Gestor de Engenharia de Software
Median $394K
Vendas
Median $142K
Analista de Negócio
$79.6K
Cientista de Dados
$72.4K
Analista Financeiro
$112K
Recursos Humanos
$169K
Tecnólogo de Informação (TI)
$265K
Marketing
$543K
Designer de Produto
$134K
Recrutador
$154K
Analista de Cibersegurança
$127K
Gestor de Programa Técnico
$186K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Proofpoint, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (25.00% anual)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Proofpoint é Marketing at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $543,150. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Proofpoint é $169,150.

