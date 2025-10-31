Diretório de Empresas
StockX
StockX Engenheiro de Software Salários

A remuneração de Engenheiro de Software in United States na StockX varia de $236K por year para Senior Software Engineer a $257K por year para Technical Lead. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $174K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da StockX. Última atualização: 10/31/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Associate Software Engineer
(Nível de Entrada)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$236K
$162K
$65.5K
$9.3K
Technical Lead
$257K
$187K
$52K
$18.3K
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
Options

Na StockX, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na StockX in United States situa-se numa remuneração total anual de $256,800. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na StockX para a função de Engenheiro de Software in United States é $170,000.

