Drizly Salários

A faixa salarial da Drizly varia de $132,660 em remuneração total por ano para um Cientista de Dados no limite inferior a $351,750 para um Gestor de Ciência de Dados no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Drizly. Última atualização: 8/18/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $170K
Gestor de Produto
Median $225K
Gestor de Engenharia de Software
Median $261K

Gestor de Ciência de Dados
$352K
Cientista de Dados
$133K
Operações de Marketing
$246K
Designer de Produto
$162K
Vendas
$234K
FAQs

O cargo mais bem pago reportado na Drizly é Gestor de Ciência de Dados at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $351,750. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Drizly é $229,413.

