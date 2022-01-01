StockX Salários

O salário da StockX varia de $85,570 em remuneração total por ano para um Designer de Produto na extremidade inferior a $472,625 para um Cientista de Dados na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da StockX . Última atualização: 10/15/2025