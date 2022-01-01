Diretório de Empresas
StockX
StockX Salários

O salário da StockX varia de $85,570 em remuneração total por ano para um Designer de Produto na extremidade inferior a $472,625 para um Cientista de Dados na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da StockX. Última atualização: 10/15/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $174K
Gestor de Produto
Median $165K
Gestor de Engenharia de Software
Median $230K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
Cientista de Dados
$473K
Marketing
$106K
Designer de Produto
$85.6K
Gestor de Programa Técnico
$169K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
Options

Na StockX, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na StockX é Cientista de Dados at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $472,625. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na StockX é $169,150.

