Shortcut Salários

O salário da Shortcut varia de $83,018 em remuneração total por ano para um Designer de Produto na extremidade inferior a $231,150 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Shortcut. Última atualização: 9/19/2025

$160K

Designer de Produto
$83K
Engenheiro de Software
$231K
Arquitecto de Soluções
$85.4K

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Shortcut é Engenheiro de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $231,150. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Shortcut é $85,425.

Outros Recursos