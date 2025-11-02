Diretório de Empresas
Personetics
Personetics Engenheiro de Software Salários

O pacote de remuneração in Israel mediano de Engenheiro de Software na Personetics totaliza ₪227K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Personetics. Última atualização: 11/2/2025

Pacote Mediano
company icon
Personetics
Software Engineer
Givatayim, TA, Israel
Total por ano
₪227K
Nível
Entry
Base
₪227K
Stock (/yr)
₪0
Bónus
₪0
Anos na empresa
2 Anos
Anos exp
2 Anos
Quais são os níveis de carreira na Personetics?
Block logo
+₪199K
Robinhood logo
+₪305K
Stripe logo
+₪68.5K
Datadog logo
+₪120K
Verily logo
+₪75.4K
Últimas Submissões Salariais
Salários de Estágio

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Personetics in Israel situa-se numa remuneração total anual de ₪366,343. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Personetics para a função de Engenheiro de Software in Israel é ₪226,504.

