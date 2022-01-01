Diretório de Empresas
Pinterest Salários

O salário da Pinterest varia de $16,080 em remuneração total por ano para um Operações de Marketing na extremidade inferior a $1,154,000 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Pinterest. Última atualização: 8/26/2025

$160K

Engenheiro de Software
IC13 $213K
IC14 $329K
IC15 $412K
IC16 $673K
IC17 $898K

Engenheiro de Machine Learning

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Cientista de Dados
L3 $205K
L4 $237K
L5 $360K
L6 $447K
Gestor de Engenharia de Software
M15 $424K
M16 $569K
M17 $818K
M18 $1.15M

Gestor de Produto
M14 $303K
M15 $402K
M16 $499K
Designer de Produto
L4 $197K
L5 $374K
L6 $454K

Designer UX

Vendas
Median $204K

Gestor de Conta

Gestor de Programa Técnico
Median $265K
Analista de Dados
Median $300K
Analista Financeiro
Median $152K
Gestor de Projecto
Median $156K
Investigador de UX
Median $275K
Operações de Negócio
Median $213K
Analista de Negócio
Median $152K
Gestor de Ciência de Dados
Median $525K
Marketing
Median $261K
Gestor de Programa
Median $174K
Recursos Humanos
Median $160K
Contabilista
$715K

Contabilista Técnico

Gestor de Operações de Negócio
$176K
Desenvolvimento de Negócio
$157K
Chefe de Gabinete
$211K
Desenvolvimento Corporativo
$896K
Atendimento ao Cliente
$56.5K
Designer Gráfico
$196K
Tecnólogo de Informação (TI)
$55.2K
Jurídico
$117K
Operações de Marketing
$16.1K
Gestor de Parcerias
$91.6K
Gestor de Design de Produto
$249K
Recrutador
$76.2K
Engenheiro de Vendas
$219K
Recompensas Totais
$283K
Capitalista de Risco
$159K
Cronograma de Aquisição

50%

ANO 1

33%

ANO 2

17%

ANO 3

Tipo de Ações
RSU

Na Pinterest, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 50% adquire-se no 1st-ANO (12.50% trimestral)

  • 33% adquire-se no 2nd-ANO (8.25% trimestral)

  • 17% adquire-se no 3rd-ANO (4.25% trimestral)

Perguntas Frequentes

