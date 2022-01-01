Dropbox Salários

Diretório de Empresas
O salário da Dropbox varia de $85,576 em remuneração total por ano para um Atendimento ao Cliente na extremidade inferior a $884,238 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Dropbox. Última atualização: 9/10/2025

$160K

Engenheiro de Software
IC1 $177K
IC2 $262K
IC3 $357K
IC4 $489K
IC5 $642K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Software de Garantia de Qualidade (QA)

Engenheiro de Dados

Engenheiro de Software de Segurança

Designer de Produto
IC1 $167K
IC2 $207K
IC3 $283K
IC4 $367K
IC5 $385K

Designer de Interação

Designer UX

Gestor de Produto
IC2 $202K
IC3 $270K
IC4 $358K
IC5 $502K
IC6 $740K

Gestor de Engenharia de Software
M3 $443K
M4 $470K
M5 $600K
M6 $884K
Cientista de Dados
IC2 $174K
IC3 $246K
IC4 $276K
Marketing
IC3 $170K
IC4 $205K
IC5 $281K
Gestor de Programa Técnico
IC3 $253K
IC4 $314K
Recrutador
IC3 $154K
IC4 $212K
Investigador de UX
Median $240K
Gestor de Design de Produto
Median $426K
Gestor de Programa
Median $157K
Vendas
Median $180K
Arquitecto de Soluções
Median $171K

Arquiteto de Dados

Arquitecto de Segurança na Nuvem

Assistente Administrativo
$104K
Operações de Negócio
$191K
Gestor de Operações de Negócio
$151K
Analista de Negócio
$198K
Desenvolvimento de Negócio
$428K
Chefe de Gabinete
$111K
Desenvolvimento Corporativo
$134K
Atendimento ao Cliente
$85.6K
Analista de Dados
$197K
Gestor de Ciência de Dados
$667K
Analista Financeiro
$96.5K
Designer Gráfico
$222K
Engenheiro de Hardware
$308K
Recursos Humanos
$343K
Tecnólogo de Informação (TI)
$145K
Jurídico
$196K
Operações de Marketing
$180K
Gestor de Parcerias
$98.6K
Engenheiro de Vendas
$365K
Analista de Cibersegurança
$319K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Dropbox, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Dropbox é Gestor de Engenharia de Software at the M6 level com uma remuneração total anual de $884,238. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Dropbox é $242,822.

