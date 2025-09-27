Diretório de Empresas
Parker Hannifin
Parker Hannifin Engenheiro de Software Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Engenheiro de Software na Parker Hannifin totaliza $98.3K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Parker Hannifin. Última atualização: 9/27/2025

Pacote Mediano
company icon
Parker Hannifin
Software Engineer
Arizona City, AZ
Total por ano
$98.3K
Nível
2
Base
$89.3K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$9K
Anos na empresa
4 Anos
Anos exp
5 Anos
Quais são os níveis de carreira na Parker Hannifin?

$160K

Últimas Submissões Salariais
Salários de Estágio

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Parker Hannifin in United States situa-se numa remuneração total anual de $117,275. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Parker Hannifin para a função de Engenheiro de Software in United States é $89,250.

Outros Recursos