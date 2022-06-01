Parker Hannifin Salários

Diretório de Empresas
O salário da Parker Hannifin varia de $58,808 em remuneração total por ano para um Vendas na extremidade inferior a $236,175 para um Cientista de Dados na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Parker Hannifin. Última atualização: 9/13/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $98.3K
Engenheiro Mecânico
Median $84K
Engenheiro Aeroespacial
$112K

Analista de Dados
$79.6K
Cientista de Dados
$236K
Engenheiro de Hardware
$138K
Recursos Humanos
$134K
Tecnólogo de Informação (TI)
$80.4K
Engenheiro de Materiais
$115K
Designer de Produto
$152K
Gestor de Produto
$147K
Gestor de Programa
$118K
Gestor de Projecto
$77.4K
Vendas
$58.8K
Perguntas Frequentes

El puesto con mayor salario reportado en Parker Hannifin es Cientista de Dados at the Common Range Average level con una compensación total anual de $236,175. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Parker Hannifin es $113,676.

