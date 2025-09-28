Diretório de Empresas
Northslope Technologies
Northslope Technologies Engenheiro de Software Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Engenheiro de Software na Northslope Technologies totaliza $185K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Northslope Technologies. Última atualização: 9/28/2025

Pacote Mediano
company icon
Northslope Technologies
Software Engineer
New York, NY
Total por ano
$185K
Nível
-
Base
$165K
Stock (/yr)
$20K
Bónus
$0
Anos na empresa
0 Anos
Anos exp
2 Anos
Quais são os níveis de carreira na Northslope Technologies?

$160K

Últimas Submissões Salariais
Salários de Estágio

Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Engenheiro de Software at Northslope Technologies in United States sits at a yearly total compensation of $217,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Northslope Technologies for the Engenheiro de Software role in United States is $185,000.

