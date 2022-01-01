Airbnb Salários

Diretório de Empresas
O salário da Airbnb varia de $33,473 em remuneração total por ano para um Analista de Negócio na extremidade inferior a $836,108 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Airbnb. Última atualização: 9/4/2025

Logótipo da Airbnb

$57K

Engenheiro de Software
G7 $186K
G8 $309K
G9 $443K
G10 $587K
G11 $836K

Engenheiro Android

Engenheiro de Software Mobile

Engenheiro de Software Frontend

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Dados

Cientista de Dados
L3 $224K
L4 $237K
L5 $345K
L6 $502K
L7 $827K
Gestor de Produto
L4 $292K
L5 $434K
L6 $512K
L7 $724K

Designer de Produto
L6 $304K
L7 $201K
L8 $272K
L9 $406K
L10 $463K
L11 $706K

Designer UX

Gestor de Engenharia de Software
M1 $602K
M2 $765K
Recrutador
G8 $189K
G9 $209K

Recrutador Técnico

Gestor de Programa Técnico
L5 $349K
L6 $499K
Analista Financeiro
Median $301K
Gestor de Projecto
Median $200K
Marketing
Median $300K
Gestor de Programa
Median $330K
Analista de Negócio
Median $33.5K
Analista de Dados
Median $157K
Jurídico
Median $275K

Consultor Jurídico

Vendas
Median $100K
Gestor de Ciência de Dados
Median $620K
Assistente Administrativo
Median $155K
Desenvolvimento de Negócio
Median $130K
Tecnólogo de Informação (TI)
Median $230K
Investigador de UX
Median $340K
Contabilista
$190K

Contabilista Técnico

Operações de Negócio
$349K
Gestor de Operações de Negócio
$267K
Copywriter
$246K
Recursos Humanos
$126K
Operações de Marketing
$367K
Engenheiro Mecânico
$295K
Operações de Pessoas
$402K
Gestor de Design de Produto
$348K
Operações de Receita
$266K
Engenheiro de Vendas
$71.5K
Analista de Cibersegurança
$117K
Cronograma de Aquisição

35%

ANO 1

30%

ANO 2

20%

ANO 3

15%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Airbnb, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 35% adquire-se no 1st-ANO (8.75% trimestral)

  • 30% adquire-se no 2nd-ANO (7.50% trimestral)

  • 20% adquire-se no 3rd-ANO (5.00% trimestral)

  • 15% adquire-se no 4th-ANO (3.75% trimestral)

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Airbnb, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Airbnb, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Airbnb é Engenheiro de Software at the G11 level com uma remuneração total anual de $836,108. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Airbnb é $301,000.

Outros Recursos