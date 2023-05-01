Diretório de Empresas
Monarch Tractor
Monarch Tractor Salários

O salário da Monarch Tractor varia de $125,625 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $260,295 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Monarch Tractor. Última atualização: 9/16/2025

$160K

Gestor de Programa Técnico
Median $168K
Engenheiro Mecânico
$143K
Gestor de Produto
$144K

Engenheiro de Software
$126K
Gestor de Engenharia de Software
$260K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Monarch Tractor é Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $260,295. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Monarch Tractor é $144,218.

