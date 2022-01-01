Kaseya Salários

Diretório de Empresas
O salário da Kaseya varia de $40,778 em remuneração total por ano para um Arquitecto de Soluções na extremidade inferior a $105,440 para um Gestor de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Kaseya. Última atualização: 9/15/2025

$160K

Engenheiro de Software
Software Engineer 2 $68.1K
Senior Software Engineer $77.4K

Engenheiro de Software Full-Stack

Vendas
Median $80K

Gestor de Conta

Gestor de Produto
Median $105K

Atendimento ao Cliente
$42.2K
Recursos Humanos
$88.2K
Consultor de Gestão
$96.6K
Designer de Produto
$95.5K
Gestor de Projecto
$71.6K
Gestor de Engenharia de Software
$78.3K
Arquitecto de Soluções
$40.8K
Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at Kaseya is Gestor de Produto with a yearly total compensation of $105,440. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Kaseya is $78,290.

Outros Recursos