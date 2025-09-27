A remuneração de Engenheiro de Software in Poland na Kaseya varia de PLN 255K por year para Software Engineer 2 a PLN 291K por year para Senior Software Engineer. O pacote de remuneração in Poland mediano year totaliza PLN 265K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Kaseya. Última atualização: 9/27/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Software Engineer 1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer 2
PLN 255K
PLN 255K
PLN 0
PLN 0
Senior Software Engineer
PLN 291K
PLN 290K
PLN 0
PLN 1.5K
Staff Software Engineer 1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
