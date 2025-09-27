A remuneração de Vendas in United States na Kaseya totaliza $136K por year para Senior Sales. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $80K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Kaseya. Última atualização: 9/27/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Sales 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Sales 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Sales
$96.3K
$90K
$0
$6.3K
Staff Sales 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Títulos IncluídosSubmeter Novo Título