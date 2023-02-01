Diretório de Empresas
InnoPeak Technology
InnoPeak Technology Salários

A faixa salarial da InnoPeak Technology varia de $93,132 em remuneração total por ano para um Gestor de Produto no limite inferior a $265,000 para um Engenheiro de Software no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da InnoPeak Technology. Última atualização: 8/23/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $265K
Cientista de Dados
$237K
Engenheiro de Hardware
$165K

Jurídico
$221K
Designer de Produto
$109K
Gestor de Produto
$93.1K
FAQs

O cargo mais bem pago reportado na InnoPeak Technology é Engenheiro de Software com uma remuneração total anual de $265,000. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na InnoPeak Technology é $192,960.

