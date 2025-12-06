Diretório de Empresas
Getsafe
Getsafe Analista de Dados Salários

A remuneração total média de Analista de Dados in Germany na Getsafe varia de €72.5K a €99.2K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Getsafe. Última atualização: 12/6/2025

Remuneração Total Média

$90.4K - $107K
Germany
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$83.5K$90.4K$107K$114K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Quais são os níveis de carreira na Getsafe?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Analista de Dados na Getsafe in Germany situa-se numa remuneração total anual de €99,210. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Getsafe para a função de Analista de Dados in Germany é €72,466.

