A remuneração de Engenheiro Químico in United States na ExxonMobil varia de $104K por year para CL22 a $187K por year para CL26. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $121K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da ExxonMobil. Última atualização: 9/26/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
CL22
$104K
$104K
$0
$0
CL23
$135K
$135K
$0
$0
CL24
$125K
$125K
$0
$0
CL25
$133K
$133K
$0
$0
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
