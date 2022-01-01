Diretório de Empresas
Texas Instruments
Texas Instruments Salários

O salário da Texas Instruments varia de $2,448 em remuneração total por ano para um Capitalista de Risco na extremidade inferior a $295,470 para um Jurídico na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Texas Instruments. Última atualização: 12/1/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Engenheiro de Hardware
24 $25.5K
26 $35.6K
28 $63.1K
29 $97.5K
30 $107K

Engenheiro Analógico

Engenheiro ASIC

Engenheiro SoC

Engenheiro de Hardware Embebido

Engenheiro de Software
24 $27.3K
26 $40.6K
28 $62.1K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Redes

Engenheiro de Software de Sistemas Embebidos

Engenheiro Eletrotécnico
24 $106K
26 $133K
28 $152K
29 $211K

Engenheiro Mecânico
24 $99.7K
26 $124K
28 $143K

Engenheiro de Produção

Engenheiro de Design

Engenheiro de Teste

Engenheiro de Manutenção

Marketing
24 $131K
26 $131K
28 $150K
29 $241K
Engenheiro Químico
Median $113K

Engenheiro de Processo

Engenheiro de Instalações

Vendas
26 $196K
28 $249K

Representante de Vendas de Campo

Gestor de Projeto
Median $185K
Engenheiro de Vendas
24 $156K
26 $191K
Designer de Produto
Median $125K
Gestor de Engenharia de Software
Median $97.4K
Gestor de Programa
Median $252K
Analista de Negócios
Median $105K
Desenvolvimento de Negócios
Median $259K
Tecnólogo da Informação (TI)
Median $86K
Arquiteto de Soluções
Median $156K
Contabilista
$45.2K
Gestor de Operações de Negócio
$227K
Analista de Dados
$86.3K
Cientista de Dados
$112K
Gestor de Instalações
$206K
Analista Financeiro
$128K
Designer Gráfico
$106K
Recursos Humanos
$88.9K
Jurídico
$295K
Operações de Marketing
$45.5K
Engenheiro de Materiais
$161K
Gestor de Design de Produto
$69.6K
Gestor de Produto
$72.8K
Gestor Técnico de Contas
$203K
Gestor de Programa Técnico
$207K
Capitalista de Risco
$2.4K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Cronograma de Aquisição

0%

ANO 1

0%

ANO 2

0%

ANO 3

100%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Texas Instruments, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 0% adquire-se no 1st-ANO (0.00% anual)

  • 0% adquire-se no 2nd-ANO (0.00% anual)

  • 0% adquire-se no 3rd-ANO (0.00% anual)

  • 100% adquire-se no 4th-ANO (100.00% anual)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Texas Instruments é Jurídico at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $295,470. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Texas Instruments é $124,324.

Outros Recursos

