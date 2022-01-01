ExxonMobil Salários

Diretório de Empresas
O salário da ExxonMobil varia de $1,547 em remuneração total por ano para um Analista de Negócio na extremidade inferior a $290,000 para um Gestor de Programa Técnico na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da ExxonMobil. Última atualização: 9/11/2025

$160K

Engenheiro Mecânico
CL23 $110K
CL24 $121K
CL25 $130K
CL26 $195K
CL27 $247K
Engenheiro de Software
CL23 $110K
CL24 $133K
CL25 $162K
CL26 $204K
CL27 $230K

Engenheiro de Software Full-Stack

Investigador Científico

Engenheiro Químico
CL22 $104K
CL23 $135K
CL25 $133K
CL26 $187K

Engenheiro de Processo

Gestor de Produto
CL24 $126K
CL26 $197K
Gestor de Projecto
CL23 $118K
CL27 $214K
Gestor de Programa Técnico
CL26 $182K
CL28 $290K
Desenvolvimento de Negócio
Median $200K
Cientista de Dados
Median $35.8K
Tecnólogo de Informação (TI)
Median $108K
Marketing
Median $237K
Engenheiro de Hardware
Median $140K
Designer de Produto
Median $120K
Engenheiro Civil
Median $231K
Contabilista
$17.6K
Engenheiro Biomédico
$136K
Operações de Negócio
$114K
Gestor de Operações de Negócio
$139K
Analista de Negócio
$1.5K
Engenheiro de Controlo
$171K
Analista de Dados
$26K
Engenheiro Electrotécnico
$164K
Analista Financeiro
$18.4K
Engenheiro Geológico
$169K
Recursos Humanos
$3.5K
Consultor de Gestão
$38.8K
Operações de Marketing
$149K
Gestor de Programa
$181K
Vendas
$93.5K
Analista de Cibersegurança
$115K
Arquitecto de Soluções
$43.1K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na ExxonMobil é Gestor de Programa Técnico at the CL28 level com uma remuneração total anual de $290,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na ExxonMobil é $134,342.

