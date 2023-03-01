Diretório de Empresas
City of Seattle
City of Seattle Salários

O salário da City of Seattle varia de $96,361 em remuneração total por ano para um Gestor de Programa Técnico na extremidade inferior a $201,000 para um Engenheiro Electrotécnico na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da City of Seattle. Última atualização: 9/11/2025

$160K

Tecnólogo de Informação (TI)
Median $135K
Gestor de Operações de Negócio
$172K
Analista de Negócio
$161K

Engenheiro Civil
$127K
Engenheiro Electrotécnico
$201K
Gestor de Programa
$105K
Gestor de Projecto
$153K
Engenheiro de Software
$152K
Gestor de Programa Técnico
$96.4K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na City of Seattle é Engenheiro Electrotécnico at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $201,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na City of Seattle é $152,235.

