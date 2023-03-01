City of Seattle Salários

O salário da City of Seattle varia de $96,361 em remuneração total por ano para um Gestor de Programa Técnico na extremidade inferior a $201,000 para um Engenheiro Electrotécnico na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da City of Seattle . Última atualização: 9/11/2025