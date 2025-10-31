Diretório de Empresas
Capital One
A remuneração de Engenheiro de Software in United States na Capital One varia de $139K por year para Associate Software Eng a $476K por year para Senior Distinguished Eng. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $151K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Capital One. Última atualização: 10/31/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Associate Software Eng
(Nível de Entrada)
$139K
$132K
$387
$7.3K
Software Eng
Senior Associate
$152K
$147K
$143
$4.8K
Senior Software Eng
Principal Associate
$189K
$178K
$188
$9.9K
Lead Software Eng
$222K
$201K
$5.8K
$15.3K
Ver 4 Mais Níveis
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

33.3%

ANO 1

33.3%

ANO 2

33.3%

ANO 3

Tipo de Ações
Options

Na Capital One, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33.3% adquire-se no 1st-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire-se no 2nd-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire-se no 3rd-ANO (33.30% anual)



Títulos Incluídos

Submeter Novo Título

Engenheiro iOS

Engenheiro de Software Mobile

Engenheiro de Software Frontend

Engenheiro de Machine Learning

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Redes

Engenheiro de Software de Garantia de Qualidade (QA)

Engenheiro de Dados

Engenheiro de Software de Produção

Engenheiro de Software de Segurança

Cientista de Investigação

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Capital One in United States situa-se numa remuneração total anual de $476,250. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Capital One para a função de Engenheiro de Software in United States é $151,000.

