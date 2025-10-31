A remuneração de Engenheiro de Software in United States na Capital One varia de $139K por year para Associate Software Eng a $476K por year para Senior Distinguished Eng. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $151K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Capital One. Última atualização: 10/31/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Associate Software Eng
$139K
$132K
$387
$7.3K
Software Eng
$152K
$147K
$143
$4.8K
Senior Software Eng
$189K
$178K
$188
$9.9K
Lead Software Eng
$222K
$201K
$5.8K
$15.3K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
ANO 1
33.3%
ANO 2
33.3%
ANO 3
Na Capital One, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:
33.3% adquire-se no 1st-ANO (33.30% anual)
33.3% adquire-se no 2nd-ANO (33.30% anual)
33.3% adquire-se no 3rd-ANO (33.30% anual)
Títulos IncluídosSubmeter Novo Título
Engenheiro iOS
Engenheiro de Software Mobile
Engenheiro de Software Frontend
Engenheiro de Machine Learning
Engenheiro de Software Backend
Engenheiro de Software Full-Stack
Engenheiro de Redes
Engenheiro de Software de Garantia de Qualidade (QA)
Engenheiro de Dados
Engenheiro de Software de Produção
Engenheiro de Software de Segurança
Cientista de Investigação