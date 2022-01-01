Diretório de Empresas
Capital One
Capital One Salários

O salário da Capital One varia de $46,000 em remuneração total por ano para um Atendimento ao Cliente na extremidade inferior a $523,333 para um Gestor de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Capital One. Última atualização: 9/7/2025

$160K

Engenheiro de Software
Associate Software Eng $136K
Software Eng $154K
Senior Software Eng $173K
Lead Software Eng $211K
Senior Lead Software Eng $290K
Distinguished Eng $363K
Senior Distinguished Eng $461K

Engenheiro iOS

Engenheiro de Software Mobile

Engenheiro de Software Frontend

Engenheiro de Machine Learning

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Redes

Engenheiro de Software de Garantia de Qualidade (QA)

Engenheiro de Dados

Engenheiro de Software de Produção

Engenheiro de Software de Segurança

Investigador Científico

Gestor de Produto
Associate $111K
Senior Associate $133K
Principal Associate $126K
Manager $196K
Senior Manager $225K
Director $289K
Senior Director $386K
Vice President $523K
Analista de Negócio
Associate Business Analyst $115K
Business Analyst $119K
Principal Associate $125K
Master Business Analyst $177K
Lead Business Analyst $209K

Analista de Dados
Median $120K
Gestor de Engenharia de Software
Manager $216K
Senior Manager $300K
Director $350K
Senior Director $470K
Cientista de Dados
Associate Data Scientist $136K
Data Scientist $150K
Principal Associate $173K
Master Data Scientist $210K
Lead Data Scientist $198K
Gestor de Projecto
Median $110K
Designer de Produto
Associate Product Designer $107K
Product Designer $113K
Principal Associate $144K

Designer UX

Designer Mobile

Analista Financeiro
Median $120K

Analista de Risco

Analista de Fraude

Gestor de Ciência de Dados
Median $251K
Analista de Cibersegurança
Median $175K

Analista de Risco Tecnológico

Recursos Humanos
Median $110K
Gestor de Programa Técnico
Senior TPM $201K
Lead TPM $233K
Recrutador
Median $120K
Arquitecto de Soluções
Median $265K

Arquiteto de Dados

Cloud Security Architect

Capitalista de Risco
Median $152K

Principal

Associado

Chefe de Gabinete
Median $150K
Vendas
Median $184K
Contabilista
Median $100K

Contabilista Técnico

Consultor de Gestão
Median $118K
Operações de Negócio
Median $177K
Atendimento ao Cliente
Median $46K
Tecnólogo de Informação (TI)
Median $158K
Marketing
Median $77.3K
Gestor de Programa
Median $65.8K
Senior Data Analyst
Median $124K
Investigador de UX
Median $133K
Gestor de Operações de Negócio
Median $90.5K
Banker de Investimento
Median $110K
Desenvolvimento de Negócio
Median $136K
Operações de Marketing
Median $96K
Assistente Administrativo
$65.5K
Desenvolvimento Corporativo
$166K
Sucesso do Cliente
$181K
Data Engineer
Median $130K
Finance
Median $130K
Designer Gráfico
$109K
Senior Data Engineer
Median $136K
Cronograma de Aquisição

33.3%

ANO 1

33.3%

ANO 2

33.3%

ANO 3

Tipo de Ações
Options

Na Capital One, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33.3% adquire-se no 1st-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire-se no 2nd-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire-se no 3rd-ANO (33.30% anual)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Capital One é Gestor de Produto at the Vice President level com uma remuneração total anual de $523,333. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Capital One é $149,509.

